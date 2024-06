Biden promete que EUA se manterá 'firme' junto à Ucrânia

O presidente democrata, de 81 anos, reiterou em diversas ocasiões o valor da aliança com a Europa e ressaltou que seu governo defende a continuidade do apoio à Ucrânia, que enfrenta dificuldades no front depois de mais de dois anos de guerra.

O presidente americano, Joe Biden, prometeu neste sábado (8) que Washington permanecerá "firme" com a Ucrânia, durante uma visita de Estado à França com grande foco na invasão russa à ex-república soviética.

Trump frequentemente critica a Otan e gerou preocupações em fevereiro ao afirmar que, se fosse eleito, "incentivaria" a Rússia fazer o que quisesse com os membros da aliança militar que estivessem com os pagamentos atrasados.

A visita de Estado de Biden à França começou neste sábado com uma cerimônia ao lado de Macron no Arco do Triunfo, onde depositaram uma coroa de flores no monumento do Soldado Desconhecido.

Depois os líderes percorreram a avenida Champs-Elysées, escoltados por 140 cavalos e 38 motociclistas. Macron recebeu então Biden no Palácio do Eliseu para uma reunião, seguida de um almoço de trabalho e um jantar de gala.

A guerra na Ucrânia esteve no centro da agenda. O conflito marcou também a comemoração do "Dia D", para a qual Putin não foi convidado, ao contrário do que aconteceu há 10 anos.

Tanto Biden quanto Macron se reuniram com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em Paris na sexta-feira e prometeram manter o apoio a Kiev.

O presidente dos EUA apresentou a Zelensky as suas "desculpas" pelos meses de negociações que precederam a complicada aprovação pelo Congresso de um pacote de ajuda de 61 bilhões dólares (R$ 322 bilhões) para a Ucrânia.