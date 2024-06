Biden afirma que Putin 'não vai parar na Ucrânia'

Macron agradeceu a Biden, "presidente da principal potência mundial", por agir "com a lealdade de um parceiro que ama e respeita os europeus".

O presidente americano está na França desde quarta-feira, visto que participou na quinta-feira nas cerimônias do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944, que ajudou a libertar a Europa da ocupação nazista.

Sua visita de Estado à França começou neste sábado com uma cerimônia ao lado de Macron no Arco do Triunfo, onde depositaram uma coroa de flores no monumento do Soldado Desconhecido.