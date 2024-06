Xi elogia laços entre Brasil e China durante visita de Alckmin a Pequim

O presidente Xi Jinping elogiou a amizade da China com o Brasil nesta sexta-feira (7), ao afirmar ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que visita Pequim, que os laços entre os países "vão muito além do âmbito das relações bilaterais".

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, com mais de 180 bilhões de dólares (946 bilhões de reais) em comércio bilateral em 2023, com semicondutores, smartphones e produtos farmacêuticos entre as principais exportações para o Brasil.

Desde que retornou ao poder no ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta estabelecer um equilíbrio delicado: busca aprofundar os laços com a China e, ao mesmo tempo, melhorar as relações com os Estados Unidos.