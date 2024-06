Torcida do Fluminense dá as boas-vindas a Thiago Silva no Maracanã

Com cantos, pirotecnia e jogo de luzes, milhares de torcedores do Fluminense receberam o zagueiro Thiago Silva, reforço do atual campeão da Copa Libertadores, em evento realizado na noite desta sexta-feira (7), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os torcedores do tricolor carioca aguardavam desde a tarde no emblemático estádio para dar as boas-vindas ao defensor de 39 anos, revelado nas categorias de base do Flu, time no qual jogou entre 2006 e 2008, antes de partir para o futebol europeu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Obrigado por vocês terem tirado um tempinho tão especial na vida de vocês para estarem comigo aqui hoje. Vocês não sabem o quanto está sendo especial para mim estar voltando para casa", disse o ex-capitão da seleção brasileira, minutos antes de vestir a camisa 3 do time do coração.

Com 50 mil torcedores presentes, segundo o Fluminense, a recepção ao 'Monstro', como é conhecido o zagueiro, bateu o recorde local de público para apresentação de um jogador. A marca pertencia ao São Paulo (45 mil) desde 2011, quando apresentou o atacante Luís Fabiano, segundo a imprensa brasileira. O zagueiro, que poderá estrear após a abertura do mercado internacional de transferências, no dia 10 de julho, entrou em campo acompanhado da esposa e dos dois filhos, que vestiam a camisa tricolor.

No Maracanã, Thiago Silva reencontrou ex-companheiros de seleção: o lateral Marcelo, o zagueiro Felipe Melo e o meia Renato Augusto, com os quais vai jogar pelo tricolor. - Reforço urgente - Sua chegada promete reforçar a defesa do time comandado por Fernando Diniz, pressionado pelos maus resultados no Brasileirão, onde ocupa o 15º lugar, com seis pontos em sete jogos, um ponto acima da zona de rebaixamento. Já na defesa do título da Libertadores, que conquistou pela primeira vez em 2023, o time vai bem: se classificou invicto para as oitavas de final como líder do Grupo A. Depois de atuar 15 anos e meio em times europeus de alto nível, como Milan (2009-12) e PSG (2012-2020), Thiago Silva foi anunciado em maio como reforço do Fluminense após o fim de seu contrato com o Chelsea (onde jogou de 2020 a 2024). Ele chegou na manhã desta sexta-feira ao Rio, onde dezenas de torcedores tricolores o receberam no aeroporto. É a segunda vez que Thiago Silva retorna ao Fluminense. Embora tenha sido revelado nas categorias de base, ele saiu em 2003, aos 18 anos, para o RS Futebol, um modesto clube do Rio Grande do Sul, e depois para o Juventude de Caxias do Sul.