Rússia conquistou 47 localidades ucranianas ao longo de 2024, diz Putin

Nos últimos meses, o Exército russo empreendeu vários avanços na região do Donbas, no leste da Ucrânia, e em 10 de maio lançou uma ofensiva um pouco mais a norte, na região de Kharkiv, mas sem realizar progressos decisivos.

As tropas ucranianas estão desgastadas após mais de dois anos de conflito, iniciado em fevereiro de 2022, e sofrem com o atraso na entrega de armas prometidas pelas potências ocidentais e com a falta de efetivo.

Putin afirmou no fórum, que contou com a presença de empresários russos e alguns convidados estrangeiros, que desde janeiro de 2024 "mais de 160 mil pessoas" se alistaram no Exército russo para lutar no front.

Em setembro de 2022, depois de sofrer vários reveses e perdas na frente, as autoridades russas anunciaram uma mobilização parcial dos reservistas, o que permitiu recrutar pelo menos 300 mil soldados, a maior parte deles provenientes de zonas distantes das grandes cidades.