Polícia de Los Angeles desbarata quadrilha especializada em roubar LEGO

Os kits, que segundo os registros incluíam temas como "Harry Potter" e "Star Wars", foram encontrados na casa de um homem, suspeito de integrar uma quadrilha especializada no roubo de LEGO.

Nesta quinta-feira (6), eles fizeram uma batida na residência em Long Beach de Richard Siegel, de 71 anos, onde encontraram 2.800 kits, cujo valor a polícia estima entre US$ 20 (R$ 105) e mais de US$ 1.000 (R$ 5.300) cada um.

O homem foi acusado de roubo organizado no varejo, enquanto Gudino foi denunciada por supostamente furtar as caixas dos brinquedos no esquema montado por Siegel.

hg/amz/acb/mvv/yr