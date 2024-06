As forças israelenses bombardearam nesta sexta-feira (7) vários pontos da Faixa de Gaza, incluindo um campo de refugiados, no dia em que a guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas completa oito meses.

À espera da aposentadoria: o desamparo dos canavieiros haitianos na República Dominicana

Ilek Santiago morreu desamparado, sem uma aposentadoria ou plano de saúde. O homem que tinha 73 anos, passou 56 deles na República Dominicana, onde chegou procedente do Haiti para trabalhar no plantio da cana-de-açúcar, um trabalho árduo e mal remunerado realizado sobretudo por haitianos sem documentação regularizada.

-- EUROPA

PARIS:

Zelensky pede a aliados que 'façam mais' para garantir a paz na Europa

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, fez um apelo a seus aliados nesta sexta-feira (7) para que "façam mais" para apoiar Kiev frente à invasão russa, durante uma visita à França na qual seu contraparte americano, Joe Biden, comunicou uma nova ajuda.

MADRI:

Países do sul da Europa, uma vitalidade econômica com sabor de revanche

Quinze anos depois da crise da dívida, as boas notícias econômicas acumulam-se na Espanha, Grécia e Portugal, em contraposição aos vizinhos do norte, cujo desdém naqueles tempos dão à situação atual um sabor de revanche.

BRUXELAS:

Irlanda e República Tcheca comparecem às urnas para eleições europeias

Irlanda e República Tcheca protagonizam o capítulo desta sexta-feira (7) das eleições para renovar as autoridades da União Europeia (UE), uma votação que começou na quinta-feira nos Países Baixos e que pode concretizar o avanço da extrema-direita.

-- ORIENTE MÉDIO

MOSSUL:

Iraquianos lembram o horror quando o EI proclamou seu califado em Mossul há quase 10 anos

Quando o grupo Estado Islâmico (EI) invadiu a cidade iraquiana de Mossul há uma década, os jihadistas mataram milhares de pessoas em seu reinado de terror que deixou cicatrizes profundas nos sobreviventes.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Desemprego aumenta nos EUA, mas mercado de trabalho forte afasta perspectiva de corte na taxa de juros

A criação de vagas de emprego superou as estimativas em maio nos Estados Unidos, apesar do aumento do desemprego, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (7), que mostram as dificuldades do Banco Central em arrefecer a maior economia do mundo.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN JOSÉ:

Costa Rica inicia preparativos de fórum da ONU para salvar os oceanos

Autoridades, especialistas e ambientalistas internacionais iniciaram nesta sexta-feira(7) na Costa Rica os preparativos para uma fundamental conferência da ONU em 2025, na França, que visa salvar os oceanos das mudanças climáticas e das práticas poluentes e extrativas humanas.

SANTIAGO:

Hidrocoral vermelho mais meridional e em águas mais rasas do mundo é descoberto no Chile

Um tipo de hidrocoral vermelho, animais imóveis de aparência semelhante a uma planta ou uma rocha, foi encontrado no Estreito de Magalhães, no sul do Chile, o local mais meridional e raso onde já foram encontrados exemplares deste tipo, informaram cientistas nesta sexta-feira (7).

HONIARA:

O obscuro comércio de animais exóticos cresce em uma nação insular do Pacífico

Com uma grande diversidade ecológica, de papagaios coloridos a enormes morcegos, o arquipélago das Ilhas Salomão tornou-se também um centro para o comércio, nem sempre legal, de animais exóticos, segundo uma investigação da AFP.

PARIS:

Nanni Moretti: "Com os anos me sinto cada vez mais próximo dos atores"

O cineasta italiano Nanni Moretti se sente, aos 70 anos, "cada vez mais próximo dos atores", segundo admitiu em uma entrevista à AFP após a estreia de sua primeira peça de teatro, "Diario de amor", apresentada atualmente em Paris.

Por Jordi ZAMORA

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS:

