Megafoguete da SpaceX voa e pousa com sucesso pela 1° vez

Esta foi a quarta tentativa da empresa do bilionário Elon Musk de completar uma missão com a nave. Voo durou cerca de uma hora e terminou com pouso no Oceano Índico.O foguete Starship, da SpaceX, conseguiu pousar pela primeira vez no oceano nesta quinta-feira (06/06), em seu quarto voo de teste. "Pouso confirmado! Parabéns a toda equipe da SpaceX pelo emocionante quarto teste de voo do Starship!", afirmou a empresa de Elon Musk na rede X após uma transmissão ao vivo mostrar como o foguete havia pousado com sucesso no oceano. O sistema de lançamento mais potente já construído, vital para os planos da Nasa de enviar astronautas à Lua e para as aspirações do CEO da SpaceX, Elon Musk, de um dia colonizar Marte, decolou da base da empresa em Boca Chica, no estado do Texas, às 7h50 (9h50 em Brasília). "Apesar da perda de muitas peças e de um flap danificado, a Starship conseguiu pousar suavemente no oceano. Parabéns à equipe da SpaceX pela conquista épica", escreveu Musk no X, antigo Twitter. Testes Os dois testes iniciais, realizados em 2023, não conseguiram atingir seus objetivos. No primeiro, a nave explodiu minutos após a decolagem. No segundo,as duas partes não conseguiram se separar, e os controladores ativaram um sistema de emergência que explodiu intencionalmente o foguete. Na tentativa de março, nenhum dos estágios conseguiu retornar à Terra. A empresa declarou nesta quinta-feira que todos esses voos serviram de aprendizado e enfatizou que houve progresso em cada um deles. "A carga útil para esses testes de voo são dados. Com base no que realizamos durante o terceiro teste de voo do Starship, nosso principal objetivo hoje é superar o calor extremo do retorno" à Terra, afirmou a SpaceX no X. Neste quarto voo, em vez de atingir a órbita planejada, o objetivo era "demonstrar a capacidade de retornar e reutilizar a Starship e o Super Heavy, incluindo a obtenção de entrada controlada da espaçonave". A trajetória de voo foi semelhante à do terceiro teste, realizado em março e no qual a Starship voou por 49 minutos antes de pegar fogo ao retornar à atmosfera sobre o Oceano Índico. Desde então, a empresa de Musk afirma ter feito várias atualizações de software e hardware. Foguete reutilizável Projetado para ser totalmente reutilizável, o Starship mede 121 metros de altura. Seu impulsionador Super Heavy produz 16,7 milhões de libras (74,3 meganewtons) de propulsão, quase o dobro do segundo foguete mais poderoso do mundo, o Space Launch System (SSS ou Sistema de Lançamento Espacial, em tradução livre) da Nasa, embora este último já esteja certificado, enquanto o Starship ainda está em desenvolvimento. Seus foguetes Falcon 9 tornaram-se cavalos de batalha para a Nasa e o setor comercial, sua cápsula Dragon envia astronautas e carga à Estação Espacial Internacional e sua constelação de satélites de internet Starlink cobre dezenas de países. Mas o tempo está esgotando para que a SpaceX esteja pronta para o retorno planejado de astronautas à Lua pela Nasa em 2026, usando um Starship adaptado como pousador. Para atingir esse objetivo, a empresa precisará primeiro colocar um Starship em órbita e depois reabastecê-lo com vários foguetes-tanques para sua jornada seguinte, uma complexa façanha de engenharia ainda não alcançada. jps/md (AFP, EFE)