Irlanda e República Tcheca comparecem às urnas para eleições europeias

Keith O'Reilly, 41 anos, que trabalha no setor de TI, disse que admira a energia do primeiro-ministro, embora não apoie o seu partido. "Eles estão errados em muitas coisas, incluindo a questão da migração".

A questão migratória virou um tema central da eleição na Irlanda, um país com elevado número de solicitantes de asilo e onde quase 20% da população vive no exterior.

Para o primeiro-ministro Harris, esta sexta-feira representa uma possibilidade para que seu partido Fine Gael (centro-direita) supere o principal partido da oposição, o Sinn Féin (centro-esquerda), já que as eleições europeias coincidem com as eleições locais.

No primeiro dia das eleições europeias, nos Países Baixos, as projeções indicam que Partido Pela Liberdade (PVV, extrema-direita), de Geert Wilders, ficou em segundo lugar, com sete vagas no Parlamento Europeu.