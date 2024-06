Desemprego aumenta nos EUA, mas mercado de trabalho forte afasta perspectiva de corte na taxa de juros

A criação de vagas de emprego superou as estimativas em maio nos Estados Unidos, apesar do aumento do desemprego, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (7), que mostram as dificuldades do Banco Central em arrefecer a maior economia do mundo.

Os EUA somaram 272 mil postos de trabalho no mês passado, frente aos 165 mil de abril, em meio à uma alta na taxa de desemprego de 3,9% para 4%, segundo o Departamento do Trabalho.

O número de criação de empregos está significativamente acima dos 185 mil esperados pelos analistas, segundo uma pesquisa realizada pelo site Briefing.com. Este é o índice mais alto desde dezembro de 2023.