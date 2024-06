Comunicado do Business Wire :Brightcove

A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que está dando as boas-vindas à JCOM Co., Ltd. (J:COM), a maior empresa de TV a cabo do Japão, como novo cliente. Como parceira de tecnologia de streaming da J:COM, a Brightcove está impulsionando o mais novo serviço de streaming da empresa de mídia, Ikimono Watch ("Vigilância de animais"), que planeja transmitir conteúdo de zoológicos e aquários do país.

"A J:COM é a maior e mais respeitada empresa de TV a cabo do Japão. É uma honra colaborar estreitamente com ela neste novo empreendimento para fornecer uma experiência de streaming interessante e de alta qualidade para as pessoas do país inteiro", disse Chiyo Yanagita, gerente nacional da Brightcove no Japão. "A decisão da J:COM de escolher a Brightcove é uma prova da confiabilidade, segurança e capacidade de nossa plataforma de escalar e crescer com o serviço."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo aplicativo de streaming, Ikimono Watch, funciona com decodificadores da J:COM e foi desenvolvido com o kit de desenvolvimento de software (SDK) para Android da Brightcove. O Video Cloud da Brightcove abriga, de forma segura, todo o conteúdo de vídeo proveniente de zoológicos e aquários do Japão, e a API do Video Cloud está integrada ao sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) do aplicativo para recuperar conteúdo e garantir uma experiência de visualização fluida e eficiente.