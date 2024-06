Anfitrião da COP29, Azerbaijão defende gás como 'energia de transição'

O presidente da conferência climática da ONU, a COP29, que será realizada em novembro no Azerbaijão, disse à AFP que seu país continuará aumentando a produção de gás como "uma energia de transição", em paralelo aos investimentos em fontes renováveis.

Durante uma entrevista na cidade alemã de Bonn, Mukhtar Babayev, ministro do Ambiente do Azerbaijão, defendeu a estratégia do seu país, apesar de o secretário-geral da ONU, António Guterres, ter apelado nesta semana pela eliminação gradual dos combustíveis fósseis, principal causa do aquecimento global.

O Azerbaijão é o segundo maior produtor de hidrocarbonetos a sediar uma conferência sobre o clima, depois da COP28 nos Emirados Árabes Unidos em 2023.