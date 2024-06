Youtuber é preso por manobras com helicóptero, Lamborghini e fogos na Califórnia

Um Youtuber que teria promovido uma manobra na qual um helicóptero atira fogos de artifício contra uma Lamborghini em alta velocidade para a gravação de um vídeo "maluco e idiota" foi preso na Califórnia, informaram promotores de justiça dos Estados Unidos nesta quinta-feira (6).

Suk Min Choi, mais conhecido com Alex Choi, tem quase um milhão de inscritos em seu canal no YouTube, que promete a seus espectadores "as maiores loucuras com carros!"

Mas a performance com fogos de artifício, gravada no leito de um lago seco da Califórnia no último verão boreal, resultou em uma acusação contra Choi por "proporcionar a colocação de um dispositivo explosivo ou incendiário em uma aeronave".