Verstappen quer voltar a vencer no GP do Canadá

Duas semanas depois do decepcionante sexto lugar em Mônaco, o tricampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull), tentará retomar o caminho das vitórias neste fim de semana no Grande Prêmio do Canadá, em Montreal. Derrotado duas vezes nas últimas três corridas, pelo monegasco Charles Leclerc (Ferrari) no Principado e pelo britânico Lando Norris (McLaren) em Miami, Verstappen tem agora uma margem menor do que na temporada passada. Porém, o circuito Gilles-Villeneuve, do qual ele gosta muito, deve se adequar melhor ao seu carro.

Duas vezes vencedor no Canadá, Verstappen parece capaz de conquistar uma nova vitória. "A pista é realmente única, com zebra da velha geração e há muito mais oportunidades de ultrapassagem. Portanto, será essencial ter a configuração adequada para o carro e encontrar o equilíbrio entre a velocidade na reta e a estabilidade ao frear" explicou o holandês. Às margens do rio São Lourenço seu companheiro de equipe na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, também será aguardado com grande expectativa, enquanto a escuderia austríaca acaba de anunciar a renovação do seu acordo até 2026, "uma notícia muito boa", segundo Verstappen, que se disse "feliz por continuar esta parceria frutífera que já dura vários anos". Aliviado por poder manter a sua vaga por mais duas temporadas, embora na Red Bull os pilotos nunca estejam completamente a salvo de serem substituídos durante o ano, 'El Checo' Pérez poderá agora pilotar com mais liberdade.

"É bom ver que a equipe acredita em mim para continuar a aventura até 2026. Estou muito feliz por ter a confiança da equipe. Temos muito trabalho pela frente", destacou o mexicano. Como sempre tem ocorrido nesta temporada, a Red Bull terá que se defender de concorrentes cada vez mais bem armados, como a Ferrari, que conquistou a pole e a vitória em Mônaco graças a Leclerc, que finalmente se tornou um profeta em seu país. - Ferrari e McLaren em alta - "Chegamos ao Canadá cheios de entusiasmo e todos estão dispostos a dar tudo de si. A pista é diferente da pista de Mônaco. É muito mais rápida e com mais possibilidades de ultrapassagem, mas isso não vai mudar a nossa abordagem porque estamos indo na direção certa, o menor detalhe pode fazer a diferença", explicou Frédéric Vasseur, chefe da 'Scuderia'. A McLaren também chega com muita confiança a Montreal depois do segundo lugar do australiano Oscar Piastri em Mônaco, precedido por um segundo lugar de Norris em Ímola e, sobretudo, por uma vitória do britânico em Miami. As novidades introduzidas no carro no mês passado parecem estar funcionando muito bem e a equipe de Woking também deve estar na disputa pelo pódio neste fim de semana. "Nosso carro teve um bom desempenho em diferentes tipos de circuitos até agora, mas sabemos que tudo pode ficar em dúvida neste fim de semana no Canadá, onde nossos adversários serão fortes", disse Norris.

Enquanto isso, a equipe Alpine também será observada de perto em Montreal após a colisão entre os seus dois carros em Mônaco. Esteban Ocon, que causou a batida após tentar uma ultrapassagem kamikaze sobre seu companheiro de equipe Pierre Gasly, estará ao volante de seu carro em Montreal, apesar de alguns veículos de imprensa terem mencionado uma suspensão, informação descrita como 'rumor' pela equipe. Mas a Alpine anunciou esta semana a saída de Ocon no final desta temporada, após cinco anos de parceria. Se esta separação parecia inevitável, o incidente no circuito do Principado a precipitou.