Trump promete revogar ordem de Biden para fechar fronteira com México

Donald Trump disse nesta quinta-feira (6) que, caso retome a Casa Branca, reverterá a ordem anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de fechar a fronteira com o México se a entrada de migrantes irregulares por dia aumentar.

O aspirante à candidatura republicana para as eleições presidenciais de novembro também ameaçou impor tarifas aos países que não impedirem o fluxo de migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos.

"No primeiro dia da minha administração, rescindirei a escandalosa ordem executiva do pilantra Joe", disse ele em Phoenix, no estado do Arizona, durante seu primeiro ato de campanha após ser declarado culpado de cerca de trinta delitos penais por falsificação de registros contábeis para encobrir o pagamento realizado a uma ex-estrela pornô para comprar seu silêncio.