Rússia, uma ausência notável no 80º aniversário do Desembarque na Normandia

A Rússia não estará representada nas comemorações do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, após ter sido excluída pela sua agressão contra a Ucrânia, apesar do alto preço que a União Soviética pagou na vitória final dos Aliados na Segunda Guerra Mundial.

A França não convidou nenhum representante do governo de Vladimir Putin, mas também não convidou ninguém da oposição russa ou da sociedade civil, um sinal do isolamento do país pelas potências ocidentais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cujo país luta há mais de dois anos para repelir a invasão russa, foi convidado, uma forma de demonstrar até que ponto os aliados pensam que Moscou está do lado errado da história.