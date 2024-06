Queda de ponte na Bolívia deixa 5 mortos e 3 desaparecidos

"Cinco corpos foram recuperados e estamos esperando os outros três", informou a prefeita do município, Rocío Roca.

O colapso de uma ponte no norte da Bolívia deixou cinco mortos e três desaparecidos, informaram nesta quinta-feira (6) autoridades municipais.

Entre as vítimas há cinco crianças, acrescentou a prefeita.

A prefeitura não especificou se todas as vítimas pertencem a uma família de indígenas que descansava embaixo da ponte no momento do colapso.

O ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informou em coletiva de imprensa que a estrutura entrou em operação em 2011 e teve um custo aproximado de 1,4 milhão de dólares (7,4 milhões de reais na cotação atual).