Presidente da África do Sul afirma que seu partido, ANC, quer um governo de unidade nacional

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou nesta quinta-feira (6) que seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC), buscará formar um governo de unidade nacional com uma vasta gama de formações, depois de perder a maioria absoluta no Parlamento.

"O objetivo de um governo de unidade nacional deve ser, em primeiro lugar e acima de tudo, resolver as questões prementes que os sul-africanos querem que sejam abordadas", disse Ramaphosa após uma reunião do ANC.

"Essas questões incluem a criação de empregos e o crescimento da nossa economia, que será inclusiva, o alto custo de vida, a prestação de serviços, o crime e a corrupção", acrescentou.