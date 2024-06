UE ELEIÇÕES: Eleições europeias começam com votação nos Países Baixos

Espanha decide unir-se à África do Sul em ação contra Israel na CIJ

O Exército de Israel reivindicou nesta quinta-feira (6) o bombardeio aéreo contra uma escola da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) na Faixa de Gaza, alegando que o local abrigava uma "base do Hamas", uma ação que deixou 37 mortos, segundo um hospital local.

A Espanha decidiu unir-se à África do Sul na ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) por sua operação em Gaza.

BRUXELAS:

Eleições europeias começam com votação nos Países Baixos

As eleições que renovarão as autoridades da União Europeia (UE) começaram nesta quinta-feira (6) com a votação nos Países Baixos, em meio a projeções de um forte avanço da extrema direita.

BRUXELAS:

Dados fundamentais da União Europeia

A União Europeia (UE), criada em 1957 com apenas seis países fundadores, cresceu até se transformar, com 27 membros, em uma potência econômica com projeção global.

=== FRANÇA DIA D ===

OMAHA BEACH:

Líderes ocidentais recordam o 'Dia D' sob a sombra da guerra na Ucrânia

Os líderes das potências ocidentais celebram nesta quinta-feira (6) o aniversário de 80 anos do Desembarque na Normandia, que abriu o caminho para libertar a Europa da ocupação nazista, mas com o pensamento voltado para a guerra na Ucrânia.

PARIS:

Rússia, uma ausência notável no 80º aniversário do Desembarque na Normandia

A Rússia não estará representada nas comemorações do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, após ter sido excluída pela sua agressão contra a Ucrânia, apesar do alto preço que a União Soviética pagou na vitória final dos Aliados na Segunda Guerra Mundial.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PLANALTINA:

A briga do Movimento Sem Terra com o agronegócio no Brasil de Lula

Cercado por árvores frutíferas, Adonilton Rodrigues finca sua enxada em terras ocupadas irregularmente na savana do Cerrado: sua pequena plantação é a frente de um antigo conflito no Brasil que chega às portas do presidente Lula.

WASHINGTON:

Após breve ruptura, Trump se reconcilia com os doadores bilionários

Em um sistema eleitoral em que o dinheiro é rei, o ex-presidente Donald Trump vem cortejando os bilionários americanos como parte de sua campanha para reconquistar a Casa Branca, e eles têm seus cabos prontos.

-- ORIENTE MÉDIO

RIADE:

Clandestinidade, uma forma mais barata embora arriscada de peregrinar a Meca

Mohamed, um egípcio de 70 anos, está escondido em um apartamento em Meca há semanas, na esperança de escapar da vigilância das autoridades sauditas e participar da peregrinação islâmica anual sem autorização por um preço mais barato do que o do canal oficial.

=== ECONOMIA ===

DIEGO DE ALMAGRO:

Chile acelera corrida pelo lítio e explora novas salinas

É noite no deserto do Atacama, o mais seco do mundo, e uma máquina extrai salmoura no Salar de Aguilar para avaliar a concentração de lítio, um metal fundamental na transição energética, mas cuja produção envolve riscos ambientais.

FRANKFURT:

BCE reduz taxas de juros pela 1ª vez desde 2019

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu as taxas de juros pela primeira vez desde 2019 nesta quinta-feira (6), embora tenha aumentado as projeções de inflação e alertado que os próximos meses serão "agitados" e com pouca visibilidade em termos de aumentos de preços.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

BOCA CHICA, EUA:

Foguete Starship da SpaceX pousa pela 1ª vez em quarto voo de teste

O foguete Starship, da SpaceX, destinado a viagens à Lua e a Marte, amerissou com sucesso no Oceano Índico pela primeira vez nesta quinta-feira (6), informou a empresa após um voo de teste que durou aproximadamente uma hora.

PARIS:

Restaurante espanhol Disfrutar é o melhor do mundo, segundo a lista 50 Best

O restaurante espanhol Disfrutar, em Barcelona, foi eleito o melhor do mundo pela influente lista 50 Best, da revista britânica Restaurant. Em março, a brasileira Janaína Torres, foi reconhecida como a melhor chef do mundo entre as mulheres.

PARIS:

ChatGPT e IA conversacional continuam incapazes de raciocinar, diz estudo

Os grandes modelos de linguagem (LLM, na sigla em inglês), como o ChatGPT, um dos sistemas de inteligência artificial (IA) mais populares do mundo, ainda seguem tendo dificuldades para raciocinar usando a lógica e cometem erros frequentes, de acordo com um estudo.

EDIMBURGO:

Harry Potter, a poção mágica para o turismo no Reino Unido

Sam Thorne, um guia da The Harry Potter Trail, leva cerca de 20 fãs do famoso bruxinho em um passeio alternativo por Edimburgo ao longo das rotas do personagem fictício na cidade escocesa.

SAN JOSÉ:

Especialistas analisarão a saúde dos oceanos na Costa Rica

Cientistas, acadêmicos, responsáveis e ambientalistas debaterão nesta sexta e sábado na Costa Rica medidas para a preservação e sustentabilidade dos oceanos face à mudança climática e às ações humanas, um ano antes da conferência mundial sobre o tema que acontecerá em França.

=== ESPORTES ===

MUNIQUE:

Espanha, Itália, Croácia e Albânia: o 'grupo da morte' da Eurocopa

A Espanha, que após uma década de decepções tenta recuperar o nível da sua época de ouro - em que foi campeã europeia em 2008 e 2012 e do mundo em 2010 -, não terá vida fácil na Euro-2024, onde divide o grupo B com Itália, Croácia e Albânia, naquele que é considerado o mais forte do torneio.

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

-- BASQUETE:

- Acompanhamento das finais da NBA

