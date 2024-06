Panamá, Paquistão e Somália entre os eleitos para o Conselho de Segurança da ONU

"É um grande desafio, especialmente nestes tempos geopolíticos críticos", comentou a ministra das Relações Exteriores do Panamá, Janaina Tewaney.

"O nosso mandato será guiado por um compromisso total com o multilateralismo e pelo respeito pelos princípios do direito internacional", disse o seu homólogo somali, Ahmed Moallim Fiqi, que acaba de solicitar a retirada da missão da ONU no seu país antes do final do ano.

"Faremos o possível para fortalecer a cooperação entre o Conselho de Segurança e as organizações regionais, incluindo a União Africana", acrescentou. Uma força de manutenção da paz da UA está presente na Somália.