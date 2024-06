Onda de calor precoce e extrema sufoca oeste dos EUA

O calor extremo no oeste dos Estados Unidos atingirá seu pico nesta quinta-feira (6) - uma onda de calor que pode ser o anúncio de um verão sufocante, no momento em que a ONU alerta que o planeta está cada vez mais sujeito a um superaquecimento.

Na cidade de Las Vegas foram registrados 44ºC e na região desértica do Vale da Morte os termômetros atingiram 49ºC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo cientistas, as repetidas ondas de calor são um sinal inequívoco do aquecimento global e devem se multiplicar, intensificar e durar mais. Especialistas acreditam que as temperaturas altas antes da chegada do verão podem ser o prenúncio de uma estação sufocante.