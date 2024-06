Mulher morre atropelada após tentar tirar foto em trilho de trem no México

Uma mulher morreu após ser atropelada por um trem no momento em que tentava tirar selfie próximo aos trilhos. O incidente foi registrado na região central do México, na última segunda-feira, 4.

Um vídeo mostra o momento do acidente, quando muitas pessoas aguardavam a passagem de transporte ferroviário no local. O trem era uma Maria Fumaça que voltou a circular apenas para comemorar a inauguração de uma linha ligando os três países da América do norte do México ao Canadá.

No momento do acidente o trem passava pela cidade de Nopala de Villagrán seguindo caminha para Cidade do México seu destino final. Como muitas pessoas estavam no local para gravar o evento, foram feitos registros do acidente. Segundo informações publicadas pelo portal Metrópoles, a mulher segundo a imprensa mexicana tinha cerca de 25 anos.