Migrantes continuam cruzando fronteira dos EUA, apesar das novas restrições de Biden

Freddy Sánchez caminhou com a família durante horas sob um sol escaldante até entrar em território americano graças a uma brecha na fronteira no deserto da Califórnia, apenas um dia depois de o presidente americano, Joe Biden, anunciar novas restrições à migração.

Alex Román, um colombiano de 31 anos que percorreu o mesmo caminho doloroso e desértico que Sánchez e sua família, também ouviu falar do decreto quando estava do lado mexicano. "Bom, tínhamos que seguir em frente. Porque todo o dinheiro que é investido para vir para essa terra... Como voltar sem tentar?", disse.

O número de travessias ilegais ao longo da fronteira de 2.800 milhas atingiu novos recordes durante a administração do democrata, totalizando 10.000 em um único dia em dezembro do ano passado, algo que os republicanos atacam incansavelmente.

"Nada mudou", disse um oficial da patrulha fronteiriça, sob a condição do anonimato, depois de contar as dezenas de migrantes que aguardavam para serem transferidos para os centros de processamento.

O decreto é semelhante ao que Trump emitiu em 2018, quando era presidente, e que foi bloqueado judicialmente graças a uma ação judicial da ONG União Americana pelas Liberdades Civis, que também pretende ir a tribunal contra a medida dde Biden.

Uma das diferenças é que o decreto contempla exceções para casos como o de menores desacompanhados de adultos. Na quarta-feira, dois adolescentes da Jordânia atravessaram sozinhos para os Estados Unidos.

"Os pais deles ficaram no México", disse uma voluntária que ajudou os jovens com comida e água enquanto esperavam pela patrulha de fronteira. "Eles vieram juntos, mas no último minuto, assustados com o decreto, decidiram não atravessar e mandá-los. O tio deles mora aqui", disse a mulher, que conversou com os irmãos.

Perto dali, um grupo de migrantes da Colômbia e do Peru chegou caminhando, exausto, depois de atravessar por outra brecha no imponente muro fronteiriço, o qual as pessoas usavam para amarrar trapos e se proteger do sol quando os termômetros se aproximavam dos 40ºC.

Para os migrantes, muitos dos quais denunciam torturas, ameaças e todo o tipo de calamidades econômicas em seus países de origem, não existe nenhum decreto ou obstáculo físico que os desencoraje de tentar a sorte no Norte.

"Há pessoas aqui de muitos países (...) É uma questão global", disse Alex Román. "Acredito que é algo que nunca vai acabar, porque para todos os Estados Unidos são o sonho americano, a nossa terra prometida".

