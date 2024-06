México: partido de Sheinbaum sinaliza plano de reforma constitucional e azeda humor do mercado

Dirigentes do partido governista do México sinalizaram nesta quinta-feira, 6, que pretendem submeter uma ampla reforma constitucional à votação no Congresso em setembro, quando a nova legislatura assumir o poder. O Partido Morena tentará aproveitar o capital político obtido no pleito do último domingo, em que Claudia Sheinbaum foi eleita para suceder o aliado Andrés Manuel López Obrador na presidência do país.

A indicação dos planos governistas do novo governo azedou o humor nos mercados locais, já preocupados com a perspectiva de medidas pouco palatáveis aos investidores. No final da tarde desta quinta-feira, o peso mexicano se deteriorou ante o dólar após os anúncios.

Em uma coletiva de imprensa, o coordenador dos deputados do Morena, Ignacio Mier Velazco, reiterou que Sheinbaum continuará o projeto do antecessor e pediu à oposição que contribua para concretizar "a vontade popular expressa nas urnas".