México investiga causa da morte de homem com gripe aviária H5N2

A causa da morte de um mexicano infectado com o vírus da gripe aviária H5N2 ainda está sob investigação médica, disse nesta quinta-feira (6) o governo do México ao questionar um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o caso. "A causa [do falecimento] não foi determinada, mas basicamente foi a falha renal e a falha respiratória que ocorreram em questão de horas", disse o secretário de Saúde, Jorge Alcocer, na habitual coletiva de imprensa do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Alcocer questionou um comunicado da OMS, emitido na quarta-feira, que confirmava a morte de uma pessoa no México no primeiro caso conhecido de uma infecção humana pela gripe aviária H5N2.

"O comunicado que a OMS fez é bastante ruim. De início fala de um caso fatal, o que não foi assim. Ele morreu por outra causa", assegurou o funcionário. "É uma nota que deve ser tomada com prudência porque não é precisa." Alcocer explicou que foram colhidas várias amostras do paciente de 59 anos, diabético e com problemas renais, como se faz com outras pessoas que procuram atendimento por problemas respiratórios, e que em uma delas foi encontrado o vírus H5N2. Baseada em um relatório do governo mexicano, a OMS indicou que o homem apresentava "múltiplas patologias subjacentes", e que no dia 17 de abril desenvolveu febre, problemas respiratórios, diarreia e náuseas, antes de falecer em 24 de abril.