Maior nave do mundo tem 1º pouso bem-sucedido após quatro testes

O lançamento foi realizado nesta quinta-feira, 6, sem passageiros no foguete da empresa de Elon Musk; entenda como o pouso aconteceu

A nave Starship realizou o seu primeiro pouso bem-sucedido nesta quinta-feira, 6, ao pousar na superfície do Oceano Índico. Apesar de algumas avarias, a descida do foguete, considerado um dos maiores do mundo, marca a quarta tentativa da empresa SpaceX.

Um dos objetivos destacados pela companhia de Elon Musk foi o de acionar os motores do propulsor Super Heavy para um pouso no Golfo do México. O feito foi atingido enquanto o Starship seguia para a sua descida.

“Apesar da perda de muitas peças e de um flap danificado, a Starship conseguiu pousar suavemente no oceano. Parabéns à equipe da SpaceX pela conquista épica”, comemorou Musk em publicação na rede social X (antigo Twitter).