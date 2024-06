Leilão de parte da coleção de arte da Renault gera polêmica na França

Um leilão de obras de arte do século XX do acervo do grupo automobilístico Renault, marcado para esta quinta-feira (6) em Paris, está causando polêmica entre artistas e herdeiros.

A Christie's está leiloando 33 obras de artistas como Victor Vasarely, Jean Dubuffet, Robert Rauschenberg, Sam Francis, Niki de Saint-Phalle, Jean Tinguely, Jean Fautrier, Tapiès, Pierre Alechinsky, Miró, Calder, Jesús Rafael Soto e Julio Le Parc, assim como desenhos de Henri Michaux.

A estimativa global está entre "4,5 milhões e 6,5 milhões de euros" (entre 25,8 e 37,3 milhões de reais), disse à AFP Paul Nyzam, chefe do departamento de pós-guerra e arte contemporânea da Christie's.