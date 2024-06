Laura Siegemund e Roger-Vasselin vencem Roland Garros nas duplas mistas

O veterano tenista francês já havia sido campeão em Roland Garros nas duplas masculinas, ao lado de Julien Benneteau há dez anos, em 2014.

Para Laura Siegemund este é seu terceiro título de Grand Slam. Uma foi em duplas femininas (US Open de 2020 com a russa Vera Zvonareva) e outra em duplas mistas (US Open de 2016, com o croata Mate Pavic).

As duplas mistas não possuem circuito nem ranking, mas são disputadas nos torneios do Grand Slam, na United Cup e nos Jogos Olímpicos.