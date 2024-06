Justiça dos EUA ordena prisão de Steve Bannon, ex-estrategista de Trump

Um juiz federal ordenou Steve Bannon, um ex-conselheiro do ex-presidente Donald Trump, a se entregar até 1º de julho para começar a cumprir uma pena de prisão de quatro meses imposta a ele por desobedecer uma intimação para testemunhar perante o comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

Bannon foi considerado culpado por uma acusação de desacato ao Congresso em outubro de 2022, mas o juiz Carl Nichols, que supervisionou o caso, permitiu que ele permanecesse livre enquanto apelava. Agora, Nichols, concedeu um pedido do Departamento de Justiça para que Bannon comece a cumprir a pena após um painel de três juízes de um tribunal de apelações federal, no mês passado, ter mantido sua condenação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Espera-se que Bannon busque uma suspensão da ordem do juiz, o que poderia adiar sua data de rendição. Ele disse aos repórteres do lado de fora do tribunal: "Tenho ótimos advogados, e vamos até a Suprema Corte se for necessário."