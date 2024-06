Israel bombardeia escola da ONU em Gaza alegando que escondia base do Hamas

O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, declarou posteriormente que "nove terroristas" morreram no ataque contra salas de aula onde, segundo ele, escondiam-se cerca de 30 combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica.

"Aviões de combate (...) fizeram um ataque preciso contra base do Hamas situada no interior de uma escola da UNRWA na região de Nuseirat", matando "vários terroristas", informou o Exército israelense.

O Hamas, no poder em Gaza, denunciou um "novo crime" e instou a comunidade internacional a pressionar Israel para pôr fim a "estes massacres brutais".

- 'Círculo da morte' -

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o ataque contra a escola constituía "um novo exemplo terrível do preço pago pelos civis (...) que simplesmente tentam sobreviver e se veem forçados a se deslocar em uma espécie de círculo da morte em Gaza para tentar se proteger", disse seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

Os Estados Unidos pediram que Israel dê informações "totalmente transparentes" sobre o ocorrido. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, pediu uma investigação independente.

Além do ataque à escola, testemunhas reportaram disparos de foguetes no centro da Faixa de Gaza. A aviação israelense também bombardeou Rafah, assinalou à AFP uma fonte nessa cidade do sul do território palestino, fronteiriça com o Egito.

O Exército informou que foram mortos três suspeitos que tinham tentado cruzar a cerca fronteiriça de Gaza na região de Rafah.

O conflito em Gaza teve início em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.194 pessoas, civis em sua maioria, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.