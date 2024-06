Harry Potter, a poção mágica para o turismo no Reino Unido

Sam Thorne, um guia da The Harry Potter Trail, leva cerca de 20 fãs do famoso bruxinho em um passeio alternativo por Edimburgo ao longo das rotas do personagem fictício na cidade escocesa.

Os fãs da saga vêm de todos os cantos do mundo para a Escócia e o Reino Unido, gerando bilhões de libras em receita, um lucro que continua crescendo quase 30 anos após a publicação dos primeiros volumes pela autora J.K. Rowling.

"Aqui vocês encontrarão o túmulo de Voldemort", o 'vilão' da série, continua o guia, diante de seu grupo de turistas de todas as idades.