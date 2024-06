Hamas ainda não respondeu à última proposta de trégua em Gaza, diz Catar

"Os mediadores ainda não receberam resposta do Movimento de Resistência Islâmica Palestina [Hamas] em relação à última proposta", disse Majed al Ansari à agência estatal de notícias do Catar.

Na semana passada, o presidente americano apresentou um novo plano em três fases. Embora Biden tenha dito que foi concebido por Israel, os dirigentes do país pareceram se distanciar do plano.

Na quarta-feira, representantes do Hamas se reuniram com o primeiro-ministro do Catar e o chefe de inteligência do Egito em Doha.

Segundo o canal egípcio Al Qahera News nesta quinta, um funcionário do alto escalão do Cairo declarou que foram recebidos sinais alentadores do Hamas com relação a um possível pacto com Israel.

Mas um alto dirigente do Hamas em Beirute, Osama Hamdan, disse que a última proposta "são só palavras pronunciadas por Biden em um discurso".

"Até agora, os americanos não apresentaram nenhum documento ou texto que os comprometa com o que foi dito por Biden em seu discurso", afirmou.

csp/imm/dbh/atm/ic/rpr