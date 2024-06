Grupo de defesa da democracia denuncia massacre que deixou ao menos 100 mortos no Sudão

Um ataque de um grupo paramilitar contra uma localidade do centro do Sudão deixou mais de 100 mortos, denunciou nesta quinta-feira o Comitê de Resistência, uma organização de ativistas pró-democracia.

As Forças de Apoio Rápido (FSR), um grupo paramilitar em guerra com o Exército oficial desde abril de 2023, "atacaram a localidade duas vezes" na quarta-feira com artilharia pesada, afirmou o Comitê de Resistência.

A organização local, que presta ajuda aos moradores, afirmou que aguarda a confirmação do número de mortos e feridos do massacre em Wad al-Noura, que fica no estado da Al-Jazira.