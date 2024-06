Greve de 24 horas na AFP em resposta a projetos de reforma trabalhista

Uma greve de 24 horas acontece na AFP de quinta para sexta-feira, a partir das 10H00 de Paris (5H00 de Brasília), para protestar contra um projeto de reforma do estatuto dos jornalistas que trabalham nos seus escritórios fora da França.

O movimento deve perturbar o fluxo de informações da Agence France-Presse em um período de noticiário intenso, e particularmente com as cerimônias comemorativas do 80º aniversário do Desembarque na Normandia.

A greve foi votada na segunda-feira em assembleia geral, após uma primeira paralisação de trabalho de duas horas. A medida "foi adotada por unanimidade (...) com mais de 300 votantes", segundo os sindicatos.