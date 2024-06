Foguete Starship da SpaceX pousa pela 1ª vez no oceano em quarto voo de teste

O foguete Starship, da SpaceX, que pode enviar humanos a Marte, conseguiu pousar pela primeira vez no oceano nesta quinta-feira (6), em seu quarto voo de teste.

"Pouso confirmado! Parabéns a toda equipe da SpaceX pelo emocionante quarto teste de voo do Starship!", afirmou a empresa de Elon Musk no X após uma transmissão ao vivo mostrar como o foguete havia amerissado no oceano.

O sistema de lançamento mais potente já construído, vital para os planos da Nasa de enviar astronautas à Lua e para as aspirações do CEO da SpaceX, Elon Musk, de um dia colonizar Marte, decolou da base da empresa em Boca Chica, no estado do Texas, às 7h50 (9h50 em Brasília).