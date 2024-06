Foguete Starship da SpaceX pousa pela 1ª vez em quarto voo de teste

"Parabéns e muito obrigada às extraordinárias equipes da SpaceX", escreveu Gwynne Shotwell, número dois da empresa de Elon Musk, no X.

"Pouso confirmado!" afirmou a equipe da SpaceX na rede social X. No entanto, durante a transmissão ao vivo foi possível perceber a nave perdendo pedaços pouco antes de encerrar sua viagem.

O foguete Starship, da SpaceX, destinado a viagens à Lua e a Marte, amerissou com sucesso no Oceano Índico pela primeira vez nesta quinta-feira (6), informou a empresa após um voo de teste que durou aproximadamente uma hora.

Um de seus principais objetivos era conseguir um retorno à atmosfera mais controlado do que os observados em seus três testes anteriores, que terminaram em explosões.

O sistema de lançamento mais potente já construído decolou em seu quarto voo de teste da base em Boca Chica, no estado do Texas, às 7h50 (9h50 em Brasília).

A nave espacial será utilizada para transportar astronautas da Nasa à Lua pela primeira vez desde 1972. Por esta razão, a agência espacial americana está acompanhando de perto o seu desenvolvimento.

"Parabéns à SpaceX por este voo de teste bem-sucedido do Starship. Estamos um passo mais perto de devolver a humanidade à Lua", declarou o diretor da Nasa, Bill Nelson, nesta quinta-feira.

O foguete é composto por duas partes: a do propulsor Super Heavy, em cima, e o foguete Starship, o maior e mais poderoso já construído.

Poucos minutos após a decolagem, o Super Heavy se separou da nave e iniciou seu retorno à Terra. Em seguida, pousou com sucesso pela primeira vez no Golfo do México, anunciou a SpaceX.

O foguete continuou sua jornada até chegar ao espaço. Após cerca de uma hora, retornou à atmosfera a cerca de 25.000 km/h. Esta velocidade causa um atrito que pode elevar a temperatura para cerca de 1.400°C, segundo a a empresa.

- Avanços -

Durante seu último voo, há menos de três meses, o foguete também já havia entrado em órbita, mas seu sinal foi perdido 49 minutos depois da separação, enquanto descia em direção à Terra.