Ex-assessor de Trump, Bannon deve começar a cumprir pena de prisão em 1º de julho

No mês passado, um tribunal federal de segunda instância confirmou a sentença. O juiz do distrito Carl Nichols revogou sua liberdade sob fiança em uma audiência judicial nesta quinta e determinou que ele se apresente na prisão antes de 1º de julho.

Bannon se dirigiu aos jornalistas do lado de fora do tribunal de Washington depois da ordem do juiz: "Não há nada que possa me calar nem nada que me vá me calar (...) Não há uma prisão construída ou cela construída que vá me calar".

"Vamos vencer em 5 de novembro de forma esmagadora", acrescentou em referência às eleições previstas como uma revanche entre o magnata republicano e seu adversário democrata, o presidente Joe Biden.