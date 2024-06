EUA sanciona grupo narcotraficante equatoriano Los Lobos

Os Estados Unidos revelaram, nesta quinta-feira (6), sanções contra a maior organização de tráfico de drogas do Equador, conhecida como Los Lobos, acusada pelos americanos de contribuir "significativamente" para a violência no país sul-americano.

"Com milhares de membros, Los Lobos tornou-se a maior organização de tráfico de drogas no Equador e contribui significativamente para a violência que assola o país", afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA em comunicado.

O grupo "esteve envolvido com tráfico de drogas, assassinos de aluguel e mineração ilegal de ouro" e também foi acusado do assassinato em 2023 do candidato presidencial Fernando Villavicencio, acrescentou o Departamento do Tesouro.

Washington também revelou sanções contra o líder de Los Lobos, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conhecido como "Pipo", que, segundo o governo americano, ganhou notoriedade enquanto liderava um grupo de assassinos de aluguel de outra gangue e continua foragido.