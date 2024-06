Especialistas realizarão na Costa rica diagnóstico da saúde dos oceanos

O país da América Central recebe o encontro "Inmersed in change" (Imersos na mudança) ao coorganizar com a França a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UNOC), marcada para junho de 2025, na cidade de Nice.

Os participantes debaterão questões de governança, aquecimento global, pesca e biodiversidade marinha que ajudam na tomada de decisões durante a conferência na França.

- Diplomacia azul -

Um dos principais eixos do "Inmersed in change" é continuar com a agenda política internacional para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos em 2015 pela ONU. O de número 14 trata da proteção do oceano.

Para isso, o primeiro passo é agregar membros ao Tratado de Proteção do Alto Mar assinado em 2023 por mais de 70 países, incluindo os dois anfitriões.