Espanha decide unir-se à África do Sul em ação contra Israel na CIJ

"A Espanha vai intervir no procedimento iniciado pela África do Sul", disse Albares em uma entrevista coletiva em Madri, uma semana depois do reconhecimento da Palestina como um Estado por parte da Espanha.

O ministro espanhol também exigiu respeito às medidas cautelares determinadas pela CIJ, em particular a decisão de 24 de maio que ordenou o fim da operação militar israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de civis estão aglomeradas desde o início do conflito entre Hamas e Israel, em 7 de outubro.

A África do Sul iniciou o processo na CIJ - principal tribunal da ONU, com sede em Haia - no ano passado, alegando que a ofensiva israelense em Gaza viola a convenção da ONU sobre genocídio de 1948, uma acusação que Israel rejeita com veemência.

Em outra decisão, anunciada em janeiro, a CIJ ordenou que Israel fizesse todo o possível para evitar atos de genocídio durante suas operações militares em Gaza.