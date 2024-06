Eleitores nos Países Baixos abrem maratona de votações na UE

Para Balhuizen, o avanço do Partido Pela Liberdade (PVV), de ultradireita, liderado por Geert Wilders, é "um alerta".

Claudia Balhuizen, a primeira a votar em um dos centros eleitorais do país, afirmou que os temas prioritários são a educação e as questões climáticas, "porque estamos arruinando o planeta".

Os eleitores dos Países Baixos abriram nesta quinta-feira (6) a série de votações para renovar o Parlamento Europeu e as autoridades da União Europeia (UE), que enfrenta o avanço da extrema-direita em vários dos 27 países do bloco.

A complexa maratona eleitoral terminará no domingo (9), dia de votação na maioria dos 27 países.

A funcionária pública Simone Nieuwenhuys disse à AFP que votou no PVV porque deseja que "a UE mude. Não gosto como está, quero uma voz diferente na Europa".

Mais de 370 milhões de pessoas estão aptas a votar no bloco. Os resultados, por país, definirão as 720 cadeiras do novo Parlamento Europeu.

Os legisladores definirão em seguida os titulares das outras duas grandes instituições da UE: a Comissão Europeia (braço Executivo do bloco) e o Conselho Europeu (que representa os países).

A atual presidente da Comissão, a alemã Ursula von der Leyen, é candidata a um novo mandato de cinco anos, com o apoio da bancada do Partido Popular Europeu (PPE), formada por legendas de direita.

As pesquisas indicam um crescimento considerável dos partidos de extrema-direita, uma perspectiva que gera um cenário de incerteza sobre o equilíbrio político dos próximos cinco anos.

A extrema-direita já tem uma forte representação no Parlamento Europeu, embora esteja dividida por sua postura a respeito da própria UE.

Segundo pesquisas, a tendência radical pode conquistar até 25% das vagas em disputa. O percentual é insuficiente para obter maioria, mas tornaria a extrema-direita um interlocutor inevitável para a concretização de acordos importantes.