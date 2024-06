Democracia corre 'perigo', alerta Biden durante comemorações do 'Dia D'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta quinta-feira (6) na França que a democracia está "em perigo", durante a comemoração do 80º aniversário do Desembarque na Normandia que ajudou a libertar a Europa da ocupação nazista.

"As nações livres devem se unir para se oporem à tirania", disse ele. Trudeau declarou, por sua vez, que a democracia está sendo "ameaçada por agressores que querem redesenhar as fronteiras". A grande ausência na cerimônia é a da Rússia.

"Vivemos em uma época em que a democracia corre mais perigo no mundo do que em qualquer momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial", disse Biden. "Alianças reais nos tornam mais fortes, uma lição que rezo para que nós, americanos, nunca esqueçamos", acrescentou.

Apesar do elevado preço que a União Soviética pagou na vitória final (27 milhões de mortes civis e militares), o presidente Vladimir Putin não foi convidado, ao contrário do que aconteceu há 10 anos. Deste modo, as potências ocidentais querem reafirmar seu apoio à Ucrânia.

A França e a ex-república soviética negociam o envio de instrutores militares franceses para a Ucrânia, e Zelensky deve expor as necessidades do seu país a Biden e Macron durante a sua visita.

"Os Aliados defenderam a liberdade da Europa naquela altura e os ucranianos o fazem agora. A unidade prevaleceu então e a verdadeira unidade pode prevalecer hoje", afirmou o presidente ucraniano na rede social X.

- "Não fraquejaremos" -

Macron, que alertou em abril que a Europa "pode morrer" com a ofensiva russa e não descartou o envio de tropas aliadas para a Ucrânia em janeiro, também aproveitou as cerimônias do Dia D para traçar um paralelo com o atual conflito.

"Agradeço ao povo ucraniano pela sua coragem. Estamos aqui e não fraquejaremos", declarou o presidente francês, enquanto os convidados aplaudiam Zelensky de pé.

Macron também convidou para as comemorações cerca de 200 veteranos de países aliados, os últimos sobreviventes das dezenas de milhares de soldados que arriscaram as suas vidas nas praias arenosas e falésias da Normandia, sob intenso contra-fogo alemão.