Déficit comercial dos EUA é o maior em 18 meses em abril

O déficit comercial dos EUA aumentou menos do que o esperado em abril, mas é o maior desde o final de 2022, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (6). O vermelho na balança comercial de bens e serviços no exterior atingiu US$ 74,6 bilhões (394 bilhões de reais), em comparação com US$ 68,6 bilhões (362 bilhões de reais) em março, informou o Departamento de Comércio. Esse é o maior déficit desde outubro de 2022, de acordo com as estatísticas oficiais.

O consumo americano apoiou as importações. Ao mesmo tempo, a demanda global está mais fraca. Em abril, as importações aumentaram 2,4% em relação a março, para US$ 338,2 bilhões (1,8 trilhão de reais), enquanto as exportações aumentaram menos, 0,8%, para US$ 263,7 bilhões (1,4 trilhão de reais). O aumento nas importações deve-se, em grande parte, à compra de automóveis, segundo o relatório oficial.