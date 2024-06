Comunicado do Business Wire :Tigo

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), fornecedora líder de soluções inteligentes de software para energia e energia solar, anunciou hoje que a Constructora San Jose, S.A., empresa líder em engenharia, aquisição e construção (EPC), escolheu a Tigo como fornecedora de tecnologia de desligamento rápido para uma instalação solar de 142 MWp em um parque industrial na Espanha. A funcionalidade confiável de desligamento rápido é essencial para proporcionar segurança contra incêndio aos proprietários do sistema e elimina o risco de encontrar eletricidade CC de alta tensão para operações e manutenção, bem como para o pessoal de emergência em caso de contato com o sistema durante os intervalos de serviço ou em situações de emergência. O sistema, que produzirá energia limpa para ajudar a atender à demanda da indústria local e alimentar o excesso de energia de volta à rede pública, incluirá mais de 107.000 dispositivos Tigo TS4-A-2F MLPE e produzirá mais de 142 MWp. O projeto também inclui mais de 550 transmissores RSS da Tigo com tecnologia Pure Signal, que elimina distúrbios nos sinais PLC de cabos adjacentes e melhora a eficácia das funções de comunicação do sistema em sistemas grandes e complexos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Com a responsabilidade que acompanha um sistema desta magnitude, a confiabilidade e qualidade da Tigo foram a opção ideal para segurança rápida de desligamento", disse Diego Navarro, gerente de compras da Constructora San Jose, S.A. "Ao contrário dos sistemas solares instalados em telhados, o risco de contato com um sistema instalado no solo é um pouco maior, por isso, um desligamento rápido confiável é essencial. Com um projeto que se tornará parte da infraestrutura energética crítica na região, é importante fazer tudo certo, e o programa Tigo Green Glove tem fornecido um serviço de suporte excepcional ao longo de todo o processo".

O TS4-A-2F é uma solução confiável e econômica de desligamento rápido de dois módulos que atende aos mais recentes requisitos de desligamento em nível de módulo, incluindo o NEC 2017/2020. O TS4-A-2F é certificado pela IEC e UL para aceitação global e certificado pela UL-PVRSS para conectividade com a maior rede de inversores. A Constructora San Jose selecionou o TS4-A-2F para suportar os módulos de 670 W usados no projeto, que estará em construção durante o segundo semestre de 2024, com comissionamento previsto para o primeiro semestre de 2025. "É uma honra ter conquistado a confiança da Constructora San Jose, S.A. para este projeto, e estamos ansiosos para cumprir com o Solar de Qualidade Total à medida que o projeto avança desde a instalação até a fase de operações", disse Mirko Bindi, vice-presidente sênior de Vendas para EMEA e Diretor Executivo para a Europa na Tigo Energy Inc. "Projetamos nossa tecnologia para ser confiável e oferecer flexibilidade de design, e este sistema mais uma vez demonstra que, à medida que a complexidade e o tamanho do sistema aumentam, a Tigo oferece uma excelente solução. A equipe de suporte Tigo Green Glove estará presente para a equipe da Constructora San Jose durante todo o projeto, com foco na qualidade da instalação de ponta a ponta e na segurança de longo prazo do sistema". A plataforma TS4 da Tigo maximiza os benefícios dos sistemas fotovoltaicos para instaladores em todos os continentes. Com uma faixa de tamanho de sistema de 2 kW a mais de 100 MW e instalação em menos de dez segundos por módulo, a Tigo tem um portfólio de produtos confiável e seguro implantado em todas as partes do mundo, desde o desligamento rápido até o monitoramento em nível de módulo e a otimização avançada de energia.

Para obter mais informações sobre o dispositivo Tigo TS4-A-2F MLPE, acesse o site do produto aqui. Para obter mais informações sobre o programa Green Glove da Tigo para instaladores solares C&I, acesse o site do programa aqui. Sobre a Tigo Energy Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e em escala de serviços públicos. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizador solar com recursos de software inteligentes e baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e proporcionam o desligamento rápido exigido pelo código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de energia solar mais armazenamento. Para obter mais informações, acesse www.tigoenergy.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240606064652/pt/

Contato Comunicações da Technica Cait Caviness E-mail: [email protected]