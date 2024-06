Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Tourism

O Ministério de Turismo Saudita está participando da 46ª Conferência Anual de Investimento em Hospitalidade Internacional da NYU, destacando o progresso excepcional do país e as amplas oportunidades de investimento dentro de seu setor de turismo em expansão. Esta conferência apresenta uma plataforma exclusiva para a Arábia Saudita compartilhar sua jornada transformadora para se tornar um destino turístico mundial de primeiro nível, enquanto diversifica sua economia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240606621773/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Saudi Ministry of Tourism Deputy Minister for Tourism Destination Enablement Mahmoud Abdulhadi Speaking at the "Invest Saudi & Prosper in Tourism" Networking Lunch (Photo: AETOSWire)

Na vanguarda da conferência, Mahmoud Abdulhadi, Vice-Ministro de Habilitação de Destinos Turísticos, fez um discurso de abertura para os participantes. Ele expôs as abundantes oportunidades na Arábia Saudita, ao oferecer informações sobre investimentos em turismo para desenvolver novos destinos. Mahmoud enfatizou como investidores internacionais podem se beneficiar das oportunidades criadas, ressaltando o comprometimento do país em se tornar um destino turístico mundial de liderança. Como complemento ao discurso principal, o almoço de networking "Invest Saudi & Prosper in Tourism" (Invista na Arábia Saudita e Prospere no Turismo), organizado pelo Ministério de Turismo, ofereceu um mergulho profundo no potencial de investimento da Arábia Saudita sob a Visão 2030. O evento contou com palestrantes do Ministério de Turismo e do Ministério de Investimento da Arábia Saudita, com foco na transformação e desenvolvimento do mercado, desempenho do setor e oportunidades de investimento. O respaldo do governo aos investidores através do 'Tourism Investment Enablers Program' (TIEP) (Programa de Facilitadores de Investimentos em Turismo), com foco em aumentar a facilidade e o custo de fazer negócios no setor de turismo, proporciona incentivos e abre este mercado inexplorado, também foi tratado em detalhes. O TIEP foi concebido para reduzir barreiras de investimento, reduzir taxas governamentais em 22% e oferecer incentivos significativos. O programa inclui a iniciativa emblemática 'Hospitality Investment Enablers' (HIE) (Facilitadores de Investimentos em Hospitalidade), que visa gerar US$ 11,2 bilhões em investimentos do setor privado e criar 120.000 empregos em destinos turísticos identificados com alto potencial. Estas iniciativas tornam a Arábia Saudita um destino atraente e lucrativo para investidores.

Mahmoud Abdulhadi, Vice-Ministro de Habilitação de Destinos Turísticos, disse: "A Arábia Saudita está no limiar de uma transformação sem precedentes em seu setor de turismo, que oferece oportunidades incomparáveis para investidores. Nosso compromisso com a Visão 2030 não é apenas um projeto para o desenvolvimento; é um convite aberto a parceiros internacionais ser parte de uma jornada histórica. Ao investir na Arábia Saudita, você está investindo em um futuro onde inovação, cultura e hospitalidade convergem para criar experiências extraordinárias. O Programa de Facilitadores de Investimentos em Turismo e a iniciativa Facilitadores de Investimentos em Hospitalidade são concebidos para propiciar a você o suporte, os incentivos e as barreiras reduzidas necessárias para ter sucesso neste mercado próspero. Juntos, podemos estabelecer um destino turístico de classe mundial que beneficia não apenas nossa economia, mas também a comunidade mundial." Como parte da participação do Ministério de Turismo no evento, Gloria Guevara Manzo, Consultora Especial Chefe do Ministério de Turismo da Arábia Saudita, participou de um bate-papo informal intitulado "As Tendências de Viagens e Turismo que Impulsionam o Mercado". A sessão examinou as tendências que os investidores em hospitalidade e outras partes interessadas precisam considerar para impulsionar suas estratégias, ao proporcionar informações valiosas sobre o panorama em evolução do turismo internacional. Este debate destacou os avanços significativos da Arábia Saudita em seu setor de turismo, ao atrair notavelmente 100 milhões de visitantes internacionais em 2023, sete anos antes do previsto. Este sucesso prepara o cenário para a nova meta do país de 150 milhões de turistas, refletindo seu crescente apelo mundial. Com destaque ainda mais de seu sucesso, a Arábia Saudita subiu nove posições para 41º no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo do Fórum Econômico Mundial de 2024, demonstrando o impacto de seus investimentos estratégicos e estrutura regulatória robusta. Reconhecido como um dos países mais seguros para se visitar no Oriente Médio, o apelo do país a investidores internacionais continua crescendo. Com um investimento de US$ 800 bilhões em seu setor de turismo, a Arábia Saudita está criando 1,6 milhão de oportunidades de emprego e acrescentando 500.000 quartos de hotel. Estes investimentos estão impulsionando a transformação econômica e social do país, com foco no desenvolvimento de locais culturais, locais esportivos, parques temáticos e reservas naturais. Além disto, os esforços do Ministério de Turismo para simplificar o processo de visto eletrônico para 66 países impulsionam ainda mais os fluxos de turismo e as oportunidades de investimento, que tornam o país mais acessível a visitantes internacionais. *Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240606621773/pt/