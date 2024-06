Comunicado do Business Wire :Lenovo

Com foco na Europa para nossa última fase da Iniciativa de Suporte a Línguas Indígenas, a Motorola conduziu uma ampla pesquisa para identificar línguas minoritárias e ameaçadas que precisam de apoio. Entre as línguas consideradas, o ladino se tornou um candidato significativo, sendo uma das 12 línguas minoritárias oficialmente reconhecidas na Itália e uma das três sem um estado familiar, ou entidade próxima à região onde seus grupos de parentesco residem. Com apenas 30.000 falantes, a UNESCO classifica o ladino como uma língua ameaçada.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) estima que uma língua indígena desaparece a cada duas semanas, resultando na perda potencial de cerca de 3.000 línguas únicas até o fim do século. É por isto que, nos últimos três anos, a Motorola tem estado na vanguarda desta missão, defendendo a revitalização de línguas ameaçadas ao redor do mundo.

A Motorola e a Lenovo Foundation estão comprometidas com a inclusão e tecnologia mais inteligente para todos, e hoje reafirmamos esta dedicação ao expandir nossa Iniciativa de Suporte a Línguas Indígenas. Como parte dos nossos esforços contínuos para aumentar a conscientização e capacitar comunidades indígenas, a Motorola sente orgulho em anunciar a adição do ladino, uma língua minoritária falada na região de Dolomitas na Itália (sul do Tirol), à lista de mais de 90 idiomas com suporte de nossos smartphones.

Na Motorola, sabemos que as populações indígenas estão interagindo com a tecnologia móvel e são um dos muitos grupos diversos que compõem nossa valiosa base de clientes. É por isto que iniciamos o projeto, pois pretendemos preservar a herança humana e as histórias ímpares das culturas indígenas, enquanto capacitamos as gerações futuras. Mas também acreditamos que temos a responsabilidade de inspirar outros a fazer o mesmo. Até junho de 2024, a Motorola tornou público mais de 1 milhão de palavras indígenas traduzidas, permitindo que outras empresas promovam estes idiomas mediante suas interfaces, ao promover esforços de revitalização ao redor do mundo. Hoje, também estamos entusiasmados em compartilhar a versão mais recente de nosso documento 'Olá Indígena' escrito em parceria com a Lenovo Foundation e a UNESCO, servindo de modelo para que outros sigam seus passos.

A Motorola trabalhou junto com a Lenovo Foundation bem como diversos tradutores e revisores do Instituto Ladino, Micurá de Rü, liderados pelo Professor Paul Videsott, Professor de Filologia Românica na Universidade Livre de Bozen-Bolzano (UNIBZ). "Isto definitivamente irá ajudar o ladino e outras línguas minoritárias a ser mais visíveis", disse o Professor Videsott. "Os smartphones são como o lápis do século XXI, e ter línguas minoritárias, incluindo o ladino, na série Motorola Edge 50, tem a mesma importância de ter uma língua em um livro."

A Motorola trabalhou junto com a Lenovo Foundation bem como diversos tradutores e revisores do Instituto Ladino, Micurá de Rü, liderados pelo Professor Paul Videsott, Professor de Filologia Românica na Universidade Livre de Bozen-Bolzano (UNIBZ). "Isto definitivamente irá ajudar o ladino e outras línguas minoritárias a ser mais visíveis", disse o Professor Videsott. "Os smartphones são como o lápis do século XXI, e ter línguas minoritárias, incluindo o ladino, na série Motorola Edge 50, tem a mesma importância de ter uma língua em um livro."

A Motorola Mobility LLC foi adquirida pela Lenovo Group Holdings em 2014. A Motorola Mobility é uma subsidiária integral da Lenovo, sendo responsável por projetar e fabricar todos os aparelhos e soluções móveis das marcas Moto e Motorola.

O ladino é a mais recente de várias línguas ameaçadas de extinção que a Motorola adicionou à sua interface de smartphone, incluindo Kuvi e Kangri (faladas em regiões da Índia), Cherokee (faladas nos EUA), Kaingang (faladas no Brasil) e Nheengatu (faladas na Amazônia). A Motorola continua comprometida com nossa missão de inclusão e preservação cultural, ao alavancar a tecnologia para superar as divisões linguísticas e promover um mundo mais diverso e interconectado. Para acessar os conjuntos de dados completos para cada uma de nossas línguas indígenas ameaçadas de extinção digitalizadas, acesse: https://www.motorola.com/us/about/endangered-indigenous-languages-data-set.

