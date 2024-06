Comunicado do Business Wire :InQuik

O InQuik Group, com sede na Austrália, está licenciando sua propriedade intelectual para a CMC para produzir e vender a solução de ponte nos EUA em um acordo exclusivo, combinando os pontos fortes de ambas as empresas para impulsionar o crescimento e a inovação.

A Commercial Metals Company (CMC), uma fornecedora de soluções de construção da Fortune 500, e a InQuik Inc., uma empresa inovadora de pontes, anunciaram uma parceria estratégica para fornecer a solução inovadora de pontes InQuik nos Estados Unidos, tornando as pontes de alta qualidade e longa duração mais acessíveis e econômicas para as comunidades.

A CMC é uma fornecedora de soluções inovadoras que ajuda a construir um mundo mais forte, seguro e sustentável. Por meio de uma ampla rede de fabricação localizada principalmente nos Estados Unidos e na Europa Central, a CMC oferece produtos e tecnologias para atender às necessidades críticas de reforço do setor global da construção. As soluções da CMC apoiam a construção em uma ampla variedade de aplicações, incluindo infraestrutura, edificações não residenciais, residenciais, industriais e geração e transmissão de energia.

A InQuik projeta e fabrica um sistema de componentes modulares para acelerar a construção de pontes de concreto. O sistema facilmente transportável proporciona uma vida útil de 100 anos para a ponte e, ao mesmo tempo, reduz a mão de obra no local e os custos de transporte, abordando alguns dos problemas mais desafiadores da atualidade enfrentados pelo setor de construção e pela reconstrução da infraestrutura dos Estados Unidos. Isso permite a entrega de projetos de pontes de concreto de qualidade superior de forma mais rápida e econômica, mantendo-se totalmente em conformidade com os padrões.

A Lei Federal de Investimentos em Infraestrutura e Empregos de 2023 e o Programa de Investimentos em Pontes apresentam uma oportunidade única para que os projetos de pontes recebam financiamento. Com um adicional de US$ 550 bilhões alocados para novos projetos de construção, a inovação transformadora que o sistema InQuik proporciona permitirá que o setor entregue mais projetos com sucesso.

Sobre a InQuik

A InQuik foi fundada pela família Mullaney para comercializar seu sistema de construção revolucionário e patenteado. Os componentes modulares autoportantes da InQuik podem ser usados para a construção acelerada de estruturas de concreto, como pontes, edifícios, cais e bunkers. Facilmente transportado com montagem simples e segura no local, o sistema é totalmente compatível com as normas e usado para entregar projetos de qualidade superior com mais rapidez e economia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.