Comunicado do Business Wire :Erbe Elektromedizin

A Erbe Elektromedizin inaugurou um novo edifício de produção e desenvolvimento na cidade alemã de Rangendingen após três anos de construção. Com 90 milhões de euros, o novo edifício de 25 mil m² é o maior investimento individual na história da empresa e representa outra parte importante da rede global. O edifício combina produção, desenvolvimento de produtos, logística e administração. A Erbe irá desenvolver e produzir instrumentos de tecnologia médica para clientes internacionais na sua unidade de Rangendingen, perto de Tubinga. Com o novo edifício, a empresa visa expandir suas capacidades e está ainda melhor equipada para lidar com as consequências das crises globais. O edifício é uma conquista pioneira em termos de sustentabilidade ecológica, social e econômica. Entre as pessoas convidadas no último dia 3 de maio estavam o presidente do Partido Democrático Liberal, Christian Lindner, e a ministra da Economia de Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut.

New Erbe production and development building in Rangendingen, Germany (Photo: Business Wire)