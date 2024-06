Comunicado do Business Wire :Dubai Culture

Dubai topped the Foreign Direct Investment Index for cultural and creative industries in 2023 per the Financial Times' fDi Markets report (Graphic: AETOSWire)

Dubai liderou o Índice de Investimento Estrangeiro Direto (IED) para indústrias culturais e criativas em 2023, segundo o relatório 'fDi Markets' do Financial Times. Esta classificação reafirma a liderança de Dubai e melhora sua competitividade como capital global da economia criativa.

Na classificação dos cinco principais países de origem dos fluxos de capital de IED para a CCI em Dubai durante 2023, os dados do Dubai FDI Monitor e da Dubai Framework for Cultural Statistics mostraram um aumento nos fluxos de capital. Os EUA lideraram com 33,2%, seguidos pelo Reino Unido com 12,4%, Índia com 9,1%, Hungria com 4% e Dinamarca com 3%. Os EUA também lideraram a lista de criação de novas oportunidades de emprego por meio de IED na CCI de Dubai, com 19,2%, a Índia com 16,3%, o Reino Unido com 15,7%, Singapura com 5% e a França com 4,2%.

Conforme dados do Monitor de IED de Dubai, divulgado pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET), Dubai atraiu 898 projetos no setor de indústrias culturais e criativas em 2023, quase o dobro do número do ano anterior. Isso resultou em um influxo de capital de IED de AED 11,8 bilhões, um aumento de 60%. Estima-se que 21.563 novas oportunidades de emprego foram criadas em 2023, um aumento de 74% em relação a 2022.

O emirado ficou em primeiro lugar globalmente como o principal destino para a criação de empregos e influxos de capital no setor de indústrias culturais e criativas (ICC), dentre 115 outros destinos no relatório. Esta conquista coloca Dubai à frente de grandes cidades globais como Londres, Nova York e Singapura.

Em termos do número de projetos de IED anunciados em 2023 no setor de CCI, o Reino Unido liderou com 17,8%, seguido pela Índia com 16,9%, os EUA com 16%, a França com 4% e a Itália com 3,8%, destacando os esforços e as estratégias de Dubai para se concentrar nesses mercados como parceiros importantes.

Os dados do Dubai FDI Monitor e do Dubai Framework for Cultural Statistics indicaram que os projetos Greenfield FDI de propriedade integral representaram 78,7% do total de CCI de Dubai em 2023. As Novas Formas de Investimentos (NFIs) foram 16,1%, os projetos de reinvestimento representaram 3% e as fusões e aquisições totalizaram 2,1% dos projetos nos setores registrados.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240606349715/pt/