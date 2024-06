Comunicado do Business Wire :Amadeus

Amadeus e Accor expandiram sua parceria estratégica, com a Accor implementando o Sistema central de reservas (ACRS) da Amadeus para seu extenso portfólio de propriedades no mundo todo. A tecnologia baseada na nuvem da Amadeus ajudará a Accor - um grupo hoteleiro com liderança mundial - a aumentar as receitas, a maximizar as estratégias de distribuição e a formar ligações mais profundas e personalizadas com os hóspedes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240605219788/pt/

From left to right: Sébastien Bazin, Group Chairman and CEO, Accor, and Luis Maroto, President and CEO, Amadeus (Photo: Business Wire)